Thaïlande: les tortues marines sont de retour à Phuket depuis le début du Covid-19

C'est une des bonnes nouvelles apportées par la pandémie. Depuis le début du Covid-19 et l'arrêt du tourisme, les tortues vertes géantes sont de retour à Phuket.

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

Cela faisait des décennies qu’on le les avait pas vues sur ces plages. Les tortues vertes géantes sont de retour à Phuket, haut lieu du tourisme de masse.

Auparavant, l’agitation, la pollution sonore et lumineuse causée par la présence des touristes les avaient fait fuir mais pendant la trêve touristique, la nature reprend ses droits sur les plages thaïlandaises.

Les tortues ont pondu leurs œufs dans le sable, avant de migrer à des milliers de kilomètres de là, jusqu’au nord de l’Australie. Seul un œuf éclot sur 1000 a une chance de devenir une tortue adulte, qui peut peser jusqu’à 400 kilos.

Alors pour maximiser leurs chances de survie, scientifiques et riverains ont bâti des abri en bambou au-dessus des nids sur les plages de Phuket et effectuent des patrouilles. Pour tempérer l’enthousiasme ambiant, les chercheurs rappellent que seul un système de protection de longue durée peut assurer la survie des créatures marines menacées par le réchauffement climatique et les déchets plastique.

