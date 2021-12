Japon: les aliments génétiquement manipulés suscitent de nombreuses interrogations

Au Japon en cette période de réveillon, beaucoup vont sans doute manger des AGM. AGM, comme Aliments génétiquement manipulés : les cousins nippons des OGM, en quelque sorte.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

C'est l'innovation scientifique de l'année 2021 dans l'archipel mais l'arrivée de ces AGM dans les rayons et les assiettes suscite de vifs débats...

Des tomates enrichies en GABA : un acide aminé qui réduit la pression artérielle. Des poissons dont on a modifié le gène qui détermine l'appétit afin de les affamer. Résultat : ils se goinfrent en permanence et deviennent deux fois plus gros que les poissons ordinaires, ou alors, après une manipulation génétique, ils contiennent beaucoup d'acides gras insaturés : bons pour la santé.

►À lire aussi : Les secrets du savoir-vivre des Japonais

Ces AGM font tout sauf l'unanimité auprès des consommateurs : « cette innovation serait sans danger car aucun gène extérieur n'a été introduit dans ces aliments, suppose un homme. Leurs propres gènes ont juste été transformés. Mais les gens se méfient, évidemment... »

« Ingurgiter de la nourriture de laboratoire ? Non merci... Le problème c'est que ces AGM n'étant pas étiquetés comme tels dans les magasins, si ça tombe, j'en ai déjà mangé sans le savoir, se révolte un autre. Le consommateur est privé de son droit au libre-choix. C'est insupportable. »

« Ces AGM me mettent hors de moi, rebondit une femme. Jouer les apprentis-sorciers, manipuler ce que la nature a créé, cela me paraît très dangereux ! Et puis, où va-t-on si ce que nous mangeons est fabriqué par des chimistes ? Ce n'est pas cela l'avenir de notre alimentation ! C'est le savoir-faire de nos petits producteurs, l'agriculture raisonnée, les AOC, les circuits courts et tout ça, vous ne trouvez pas ? »

Sans compter que beaucoup craignent que ces aliments transgéniques nuisent à l'image de la cuisine japonaise, qui, de par le monde, est réputée excellente pour la santé.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne