Covid-19: les compagnies aériennes chinoises annulent de nombreux vols

40% du trafic aérien chinois a à nouveau été suspendu pour lutter contre le Covid-19. © AFP

Ce week-end, 6 300 vols ont été annulés dans le monde à cause du variant Omicron. En Chine, il n’est pas encore là, mais le pays applique aussi des restrictions importantes à cause de plusieurs foyers du variant Delta : résultat, ce sont les compagnies chinoises qui annulent le plus de vols dans le monde.