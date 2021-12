La Chine se penche sur une loi pour protéger les femmes des discriminations au travail

Un homme tient un drapeau chinois, le 1er octobre 2021 (image d'illustration). © ISAAC LAWRENCE / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Chine se prépare à mieux protéger les femmes, alors que le pays cherche à encourager les couples à avoir plus d’enfants après quarante ans de politique de l’enfant unique. Mais les mesures d’encouragement se heurtent à une réalité difficile puisque les femmes subissent d’importantes discriminations au travail. Plus d’enfants signifie donc pour elles plus de risque de perdre son emploi. Une législation discutée cette semaine cherche à y remédier.