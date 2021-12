Birmanie: les combats s'intensifient dans l'État Kayah, la Thaïlande envoie des renforts

Les Nations unies demandent l’ouverture d’une enquête « approfondie et transparente » pour traduire les responsables devant la justice après l'attaque qui a fait 35 morts dans un village de l'État Kayah. La nouvelle envoyée spéciale des Nations unies pour la Birmanie, Noeleen Heyzer, s'est déclarée « profondément inquiète » de l'escalade de la violence dans le pays et a appelé à un cessez-le-feu à l'occasion de la nouvelle année.

Des photos diffusées samedi sur les réseaux sociaux montrent une douzaine de véhicules incendiés près du village de Moso, une communauté chrétienne, dans le canton de Hpruso, dans l'État de Kayah, à l’est du pays. À l’intérieur, au moins 35 personnes - dont des femmes et des enfants - tuées et brûlées selon les ONG sur place, par les militaires.

La junte a déclaré vendredi dans un communiqué que les véhicules trouvés sur les lieux ne s'étaient pas arrêtés pour être inspectés comme cela leur avait été ordonné et que certains « terroristes » du groupe avaient commencé à tirer sur les soldats, qui ont riposté. Mais le communiqué ne mentionne ni les véhicules ni les corps calcinés.

L’organisation humanitaire Save the Children a déclaré que deux de ses employés, qui rentraient au bureau après avoir mené des actions humanitaires dans une communauté voisine, ont été pris dans l'incident et sont toujours portés disparus. L’ONG dit avoir eu la confirmation que leur véhicule privé a été attaqué et incendié. Les militaires auraient forcé les gens à descendre de leur voiture, en auraient arrêté certains, tué d'autres et brûlé leurs corps.