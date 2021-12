Inde: plusieurs États prennent des mesures face à la menace du variant Omicron

La population indienne, encore largement insouciante, veut profiter des fêtes de Noël et du Nouvel An. Mais face à l'arrivée certaine du nouveau variant, de nombreux États prennent de nouvelles restrictions sanitaires.

De notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

À Bangalore, les fidèles sont nombreux autour de l'église de Shivajinagar pour Noël. Le révérend de cette paroisse protestante se réjouit du déroulement à peu près normal de la messe : « Nous n’avons pas pu fêter la nativité de Marie en septembre à cause du confinement. Les gens s'agglutinaient autour de l’église et ils pleuraient, demandaient pourquoi ils ne pouvaient pas rentrer dans l’église. Désormais le gouvernement nous autorise à rassembler 500 personnes par messe. »

Le gouvernement inquiet

Le gouvernement indien est lui plus inquiet de l’arrivée du variant Omicron, dont on dénombre 422 cas dans le pays. Un chiffre sûrement sous-estimé. Mais Vinesh, organisateur de foires commerciales, veut rester optimiste sur la reprise : « En octobre, j’ai organisé un marché, à peine 600 personnes sont venues. Alors que rien qu’aujourd’hui, il y en a eu 3 000. Les gens sont confiants. Si les cas augmentent, on prendra une troisième dose ! »

En Inde, seule 40 % de la population a reçu ses deux doses de vaccin. Les experts recommandent d’éviter le fiasco d’avril, lorsque le variant Delta avait été sous-estimé.

Plusieurs États ont d’ores et déjà décidé de restrictions sanitaires. L'État de Bangalore, le Karnataka, va mettre en place un couvre-feu à partir du 28 décembre et limiter la jauge dans les bars et restaurants. L’État de Delhi, qui compte le plus grand nombre de cas d’Omicron, a pris des mesures plus radicales : tous les rassemblements pour Noël et le Nouvel an y sont interdits.

