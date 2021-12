Le secteur automobile chinois croît à contre-courant de la tendance mondiale

Présentation de la voiture électrique Zero Concept de Lynk & Co, filiale du Chinois Geely, au salon de l'utomobile à Pékin, le 27 septembre 2020.

La Chine anticipe une hausse de son marché automobile en 2022. Les ventes d'automobiles en Chine devraient augmenter de 5,4 % en glissement annuel pour atteindre 27,5 millions d'unités en 2022.

Alors que le marché automobile mondial accuse le coup, la Chine tire son épingle du jeu. Son atout ? L'électrification du parc automobile mondial et notamment européen.

Bruxelles a décidé d'interdire la commercialisation des véhicules à essence ou diesel dès 2035, et les Chinois profitent notamment de leur contrôle total de la filière : de l'extraction des métaux rares jusqu'au développement des batteries, Pékin maîtrise bien le processus de fabrication et a un avantage compétitif certain.

Une production à bas coût

La Chine produit en effet des voitures moins chères que leurs concurrentes européennes car les coûts de production ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne ou en France. 3 800 voitures chinoises ont été immatriculées en France sur les 10 premiers mois de l'année. Cela peut sembler peu, mais la progression est spectaculaire par rapport à l'an dernier : on n'en comptait que 756.

Sur ce marché, une marque domine, MG, filiale du numéro 1 de l'automobile en Chine, SAIC. L'industrie automobile chinoise s'apprête d'ailleurs à se lancer dans un nouveau créneau en Europe : la voiture mini électrique à bas coût, un segment très populaire en Chine, avec un prix de départ à 10 000 euros. De quoi inquiéter BMW ou encore Citroën.

