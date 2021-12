Birmanie: la résistance armée tient tête à la junte dans les États Kayah et Karen

Des membres de la Force de défense du peuple Karen dans l'Etat Kayah près de la frontière thaïlandaise en juillet 2021 (image d'illustration). AFP - STR

Le massacre de Noël dans l’État Kayah a attiré l’attention du monde entier sur la situation dans l’est de la Birmanie, à la frontière thaïlandaise. Dans la zone, les combats sont intenses depuis plusieurs semaines, puisque l’État Kayah et l’État Karen sont les berceaux de certains des groupes de résistance armées les plus organisés et les plus actifs.