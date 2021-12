Birmanie: un célèbre acteur condamné à trois ans de prison pour avoir manifesté contre la junte

La star birmane Paing Takhon, l'une des premières personnalités du pays à avoir dénoncé le coup d'État du 1er février, a été condamnée à trois ans de prison, avec travaux forcés. C’est ce qu’a annoncé son conseiller juridique, Khin Maung Myint, lundi.

L'acteur, chanteur et mannequin âgé de 25 ans avait été arrêté en avril par une cinquantaine de soldats arrivés dans huit camions militaires à 5h du matin au domicile de sa mère. Selon sa sœur, le jeune homme figurait sur une liste de 120 célébrités visées par un mandat d'arrêt.

Paing Takhon, qui compte plus d’un million de fans à la fois en Birmanie et en Thaïlande, avait pris part aux grandes manifestations qui ont secoué le pays après le coup d’État du 1er février. Il avait également appelé, sur les réseaux sociaux, à la libération d’Aung San Suu Kyi, du président Win Myint, ainsi que les ministres du gouvernement civil et les membres élus du Parlement.

D’autres célébrités aussi détenues par les autorités

La star birmane avait posté des photos de lui en survêtement blanc avec un mégaphone, un casque de chantier et un chien blanc en peluche attaché à sa poitrine lors d'une manifestation. Il appelait à cesser ce « crime contre l’humanité ». Ses proches ont déclaré qu'il était « conscient des conséquences » qui l'attendaient, tout en précisant qu'il n'avait « pas du tout peur ». Sa famille étudie la possibilité de faire appel de cette décision.

Paing Takhon n'est pas la seule célébrité à avoir été arrêtée. Une gagnante d'un concours de beauté en Birmanie qui s'est aussi exprimée contre le coup d'État et un comédien bien connu figurent également parmi les personnes détenues par les autorités.

