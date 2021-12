Philippines: un moratoire sur les mines à ciel ouvert levé

Le gouvernement des Philippines a aboli un moratoire sur les nouvelles mines à ciel ouvert, une décision critiquée par les défenseurs de l'environnement. Manille met en avant le rétablissement de l'économie du pays mise à mal par la crise du Covid-19.

Imposé il y a 4 ans par le précédent gouvernement philippin, ce moratoire visait à freiner les dégâts causés par ces mines à ciel ouvert sur l'environnement.

Le sous-sol des Philippines est riche en cuivre et en or, mais surtout en nickel, au point d'en faire le deuxième producteur au monde. Son extraction provoque de la pollution océanique et l'asphyxie de la faune et de la flore marine. L’autre conséquence néfaste dénoncée par les associations locales, c’est l'oppression des communautés et des peuples indigènes.

En avril dernier déjà, le gouvernement de Rodrigo Duterte avait déjà pris la décision décidé de lever un moratoire de 9 ans sur les nouveaux contrats miniers et cela, dans l'espoir de revitaliser l'économie du pays sinistrée par la pandémie de Covid-19. En 2020, le PIB s'est contracté d'environ 9,5%.

1,6 milliards de dollars par an

Le nickel est notamment recherché par l'industrie automobile pour la fabrication des batteries de voitures électrique. Neuf nouveaux projets de mines à ciel ouvert sont à l'étude selon le bureau de mines et cela pourrait rapporter au gouvernement philippin jusqu'à 1,6 milliard de dollars par an. Mais il faudra plusieurs années avant le début de l'exploitation.

Les défenseurs de l'environnement ont de nouveau dénoncé une priorité de développement économique à courte vue et déplacée dans le contexte d'urgence climatique actuel.

