Omicron: l'Inde prend des mesures préventives face à la multiplication des cas

Test Covid d'une voyageuse en gare de Bombay, jeudi 23 décembre 2021. AP - Rafiq Maqbool

Le pays de Narendra Modi est à son tour frappé par le variant Omicron du Covid-19. Les grandes villes comme New Delhi et Bombay ont vu le nombre de nouveaux cas multipliés par 10 en 10 jours. Et même si la situation est encore sous contrôle, avec seulement 13 000 nouveaux cas depuis 24 heures, les autorités régionales, sous le choc de la vague meurtrière de mai dernier, prennent les devants et commencent à fermer certains lieux publics et commerces.