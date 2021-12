Indonésie: un bateau avec une centaine de réfugiés Rohingyas secouru au nord de Sumatra

via REUTERS - ANTARA FOTO

La marine indonésienne a finalement décidé de porter secours à plus de 100 Rohingyas qui tentaient de débarquer sur les côtes au nord de Sumatra dans la nuit de jeudi 30 à vendredi 31 décembre. L'embarcation en bois était en panne depuis Noël. Les autorités locales refusaient jusqu'à présent de les accueillir, elles ont donc cédé à la pression de la communauté internationale et de la population locale.

Le sauvetage s'est déroulé dans la nuit dans des conditions extrêmes, sur une mer démontée, avec des vents violents. Les réfugiés rohingyas, en majorité des femmes et des enfants, entassés sur une petite embarcation de bois qui prenait l'eau ont enfin pu débarquer dans la nuit de jeudi à vendredi.

À peine le pied posé à terre, ils ont été aspergés de désinfectant et transférés dans des bus. Pour l'instant, les réfugiés sont placés dans des centres à l'abri des pluies diluviennes de la mousson, où ils sont testés au Covid-19 et mis en quarantaine pour 10 jours.

Indignation du HCR et de pêcheurs

L'archipel refusait jusqu'à présent d'accueillir ces exilés issus de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie. Les autorités avaient envoyé un technicien sur le bateau en bois endommagé pour le réparer, en demandant aux naufragés de poursuivre leur route vers la Malaisie. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) et Amnesty International s'étaient alors indignés du projet indonésien.

Des pêcheurs de la région d'Aceh se sont aussi opposés publiquement à l'abandon de ces réfugiés qui fuient un pays marqué par la répression et la violence. Ce sont d'ailleurs eux qui leur avaient d'abord porté secours et qui leur avaient fourni de l'eau, de la nourriture et des vêtements.

