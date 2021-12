Le constructeur Ford quitte l’Inde, sur fond de ralentissement du marché automobile

L’une des deux usines de Ford en Inde fermera ce soir du 31 décembre et l’autre dans quelques mois. C’est donc un échec pour le fabricant américain, après plus de 20 ans dans le pays et une déconvenue pour le gouvernement indien, qui essaie de promouvoir la fabrication de voitures en Inde.

De notre correspondant en Inde,

Quelques chiffres expliquent cette sortie soudaine. Ford a accumulé 2 milliards de dollars de pertes depuis dix ans et ses ventes ont été divisées par deux depuis deux ans. Le constructeur a vendu l’année dernière moins de 50 000 véhicules, ce qui représente 1,4% du marché indien d’automobiles.

C’est donc un échec commercial important qui pousse l’entreprise à quitter l’Inde, 20 ans après son installation. Deux usines vont fermer, dont la première dès ce soir. L’essentiel des 4 000 ouvriers de Ford devraient se retrouver au chômage, et cela aura aussi un grave impact sur des dizaines de milliers d’autres sous-traitants et distributeurs.

Un marché très complexe

Ford ne semble pas avoir trouvé sa place dans un marché indien très complexe. Le constructeur a lancé des voitures qui roulaient déjà en occident et les a proposé en Inde à des prix trop élevés pour un marché concentré sur les modèles peu cher. Sa voiture meilleur marché est proposée à près de 6 000 euros, soit 50% plus cher que le premier modèle de Maruti-Suzuki, le leader du secteur en Inde.

Mais il est sûr que vendre une voiture à moins de 4 000 euros est extrêmement difficile dans un pays où la TVA sur les ventes d’automobiles s’élève à 28%. Il faut réduire les coûts à chaque étape. Et d’autres fabricants étrangers se sont cassés les dents… Les Américains General Motors et Harley-Davidson ont également quitté l’Inde ces quatre dernières années, et finalement ce sont les asiatiques Suzuki et Hyundai, alliés à des partenaires locaux, qui détiennent près des deux tiers du marché indien de voitures de tourisme.

Le Français Renault commence à s’en sortir, après une bataille ardue. Mais il y arrive en lançant des modèles spécifiques pour le marché indien et en les exportant ensuite vers l’Indonésie et l’Afrique du Sud.

Pas la croissance escomptée

L’autre raison invoquée de ces déconvenues, c’est que l’Inde n’a pas connu la croissance espérée par beaucoup. Avec 1,4 milliard d’habitants et un taux d’équipement en voitures six fois moins élevé que la Chine, l’Inde fait souvent figure d’eldorado. La croissance du secteur automobile a explosé entre 2000 et 2010, mais elle a ensuite fortement ralenti depuis dix ans. Et le grand programme du gouvernement indien pour inciter l’installation d’industries dans le pays n’a pas changé les choses : l’économie indienne est très fragile, encore plus depuis la démonétisation géante du gouvernement de 2016.

Le pouvoir d’achat de la grande majorité des Indiens est encore trop maigre pour se payer une voiture. C’était vrai avant la pandémie, cela l’est encore plus depuis que la crise sanitaire a ravagé l’économie indienne et fait sombrer les ventes d’automobiles.

