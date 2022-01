Inde: les condamnations continuent, après une réunion controversée de leaders hindouistes

Il y a deux semaines, des dirigeants de groupes hindouistes ont organisé un rassemblement dans la ville sacrée d'Haridwar, dans le nord de l'Inde, et appelé à prendre les armes pour tuer les musulmans et établir un État hindou. Face au manque de réaction de la police et du gouvernement, cinq anciens chefs de corps d'armée viennent d'écrire une lettre ouverte pour s'insurger et demander que ces actes soient punis.