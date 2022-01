Corées: qu'est devenu l'homme qui a traversé la frontière du Sud vers le Nord?

La zone démilitarisée (DMZ). La Corée du Nord se trouve sur la rive d’en face. Kèoprasith Souvannavong / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un homme a traversé la frontière la plus militarisée au monde, celle qui sépare les deux Corées ce samedi soir. Fait rarissime, l’individu non identifié est passé en Corée du Nord depuis le Sud. Habituellement ce sont plutôt des militaires nord-coréens souhaitant faire défection qui tentent de traverser la DMZ. Cette nouvelle interroge alors que la Corée du Nord est plus fermée que jamais depuis le début de la pandémie.