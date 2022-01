Thaïlande: réouverture de la mythique plage de Maya Bay fermée aux visiteurs pendant trois ans

En Thaïlande, l’une des plus belles plages du pays, Maya Bay, rendue célèbre par le film La Plage en 2000, avec Leonardo DiCaprio et Virginie Ledoyen, vient de rouvrir aux visiteurs ce week-end. Son accès avait été fermé pendant trois ans afin de soigner son écosystème malmené par le tourisme de masse.

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

La plage de Maya Bay est encore plus belle en réalité que sur grand écran avec ses eaux cristallines et ses collines rocheuses. Ils étaient des centaines de vacanciers du monde entier samedi 1er janvier, à avoir fait le déplacement pour assister à la réouverture de ce joyau de la mer d’Andaman.

Les responsables locaux espèrent en faire un site exemplaire d’écotourisme pour le plus grand bonheur des vacanciers: « On est très contents d’être ici, la plage est magnifique et elle est mythique. Mais après on est toujours un peu déçu qu’il y ait autant de monde ! », raconte cette vacancière.

Des régulations strictes pour préserver l’un des joyaux du pays

Des hordes de touristes, la rançon du succès. Les trois ans de fermeture ont été consacrés au replantage du corail et à la réintroduction de certaines espèces, comme les requins à pointe noire. Mais cette réouverture est assortie de régulations strictes : aucun bateau stationné n’est autorisé dans la baie, et surtout la baignade y est interdite. Seules les photos au bord de l’eau sont permises et si certains essaient discrètement de s’avancer dans l’eau turquoise, ils sont vite repris à l’ordre par les gardes forestiers.

« Heureusement qu’elle rouvre cette plage, on en a bien besoin, pour attirer les visiteurs. Cela fait deux ans, depuis le virus, qu’on ne s’en sort plus, explique Thongchai, l’un des gardes forestiers qui veille sur la plage. Mais si l’on veut que ça dure, il faut mettre en place un système solide pour éviter de reproduire les erreurs du passé. »

À travers Maya Bay, c’est toute la question du nouveau modèle touristique thaïlandais qui est posée : comment concilier le retour progressif des touristes et la protection de l’environnement, dans une des régions du monde les plus affectées par le tourisme de masse.

