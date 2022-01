Afghanistan: les talibans accentuent la répression et déversent 3000 litres d'alcool dans un canal

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir en août dernier, les talibans durcissent leurs lois quant au respect de leur vision rigoriste des préceptes religieux de l’islam. AP - Ahmad Halabisaz

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir en août dernier, les talibans durcissent leurs lois quant au respect de leur vision rigoriste des préceptes religieux de l’islam. Après avoir interdit aux femmes de voyager non-accompagnées d’un homme de leur famille lorsqu’elles partent au-delà de 72 km et de montrer leur visage lorsqu’elles circulent à bord de taxis, les talibans répriment sévèrement la vente et la consommation d'alcool. Illustration avec une saisie spectaculaire d’alcool dernièrement à Kaboul que les nouvelles autorités talibanes ont largement médiatisée via une vidéo publiée sur Twitter par les services de sécurité afghans.