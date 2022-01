Corées: l'homme qui a traversé la frontière la plus militarisée au monde identifié

C’est un véritable aller-retour à travers la frontière la plus surveillée au monde qu’a réalisé un transfuge nord-coréen d’une trentaine d’année. AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

On a appris ce dimanche 2 janvier qu’une personne était parvenue à franchir la frontière intercoréenne, la plus militarisée au monde pour se rendre en Corée du Nord. Un fait extrêmement rare, habituellement ce sont des Nord-Coréens souhaitant faire défection au Sud qui empruntent ce chemin très périlleux. Et selon Séoul, l’individu ayant traversé ce week-end est un Nord-Coréen qui avait déjà déjoué la sécurité de l’armée sud-coréenne en parvenant à faire défection au Sud à travers la frontière en novembre 2020.