Covid: l'Inde commence à vacciner les adolescents, Omicron fait exploser le nombre de cas

L'Inde a démarré lundi 3 janvier la vaccination des jeunes de 15 à 17 ans inclus contre le Covid-19, au moment où les autorités renforcent les mesures sanitaires dans les grandes villes afin de contenir l'inquiétante propagation d'Omicron et éviter que l'épidémie ne ravage le pays comme au printemps dernier.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Ayush est assis sur l’une des nombreuses chaises placées devant l’entrée de l’école Ishani, au sud de New Delhi, et attend pour se faire vacciner. Ce garçon de 15 ans a le visage crispé derrière son masque, et fait défiler frénétiquement des messages sur son téléphone. Ce n’est clairement pas une partie de plaisir pour lui. « Je ne me sens pas mal, mais je ne me sens pas bien non plus, confie-t-il. D’un côté c’est bien de se faire vacciner, d’un autre c’est pas bien… Je suis confus, je suis nerveux, en fait j’ai peur. »

Plus de 4 millions d’adolescents vaccinés en un jour

La tension est palpable chez tous ces jeunes, mais une fois entrés, l’atmosphère est plus détendue. Car ici, on vaccine ici au milieu des dessins d’enfants. Le docteur Abhishek Singh s’occupe de ce centre. « Vacciner dans une école, dit-il, ça rassure les enfants et permet aux parents de les confier aux enseignants quand ils ne peuvent pas venir. Et ça marche. Hier, nous avons vacciné 600 personnes ici, dont l’essentiel sont des adolescents. »

Lundi, pour le premier jour, plus de 4 millions d’adolescents de 15 à 17 ans inclus se sont fait vacciner en Inde, soit plus de 5% de cette population éligible. Cela n’empêche pas la vague Omicron de faire exploser le nombre de nouveaux cas de Covid-19. New Delhi est particulièrement touchée, et les autorités viennent d’y déclarer un confinement pour le week-end prochain.

