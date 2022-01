Jeux olympiques d'hiver: Pékin dans une «bulle sanitaire» contre le Covid-19

En Chine, la « bulle sanitaire » est désormais en place autour des installations olympiques. À un mois du coup d'envoi des Jeux d'hiver, la capitale chinoise se prépare à accueillir les épreuves sportives les plus surveillées de l'ère Covid.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La Grande Muraille, l'opéra de Pékin, la Cité interdite : tous les symboles de la capitale des empereurs sont présents dans la nouvelle vidéo publiée à J-30 du début des épreuves.

Mais en réalité, à part peut-être depuis la fenêtre de leur bus, les participants n'auront pas le loisir de les apercevoir. Pas d'escapades touristiques au programme.

Pendant toute la durée de leur séjour en Chine et avant de reprendre leur avion, les 3 000 athlètes et les membres des délégations seront strictement isolés du reste de la population chinoise via une bulle sanitaire, ou plus précisément des bulles sanitaires reliées entre elles : bulle transports, bulle hôtel, bulle patinoire, bulle piste de ski, bulle village olympique.

Tous les participants doivent être vaccinés, sinon c'est 21 jours de quarantaine à l'entrée. Même tarif à la sortie de cette « boucle fermée », comme l'appellent les organisateurs, pour les volontaires notamment, qui devront aussi passer par une période d'isolement en centre dédié avant de retrouver leur vie normale à Pékin.

Des tests quotidiens de dépistage Covid seront pratiqués pendant la durée des Jeux olympiques et paralympiques. Mais malgré tout cela, le comité d'organisation des JO de Pékin anticipe l'apparition de clusters pendant l'évènement, tout en restant confiant vis-à-vis de l'étanchéité du dispositif, qui vise à prévenir toute transmission aux villes hôtes.

À noter que le renforcement des restrictions entraîne la mise sous cloche d'une autre ville en Chine. Après Xi'an, la ville de Yuzhou se retrouve à son tour confinée pour une poignée d'asymptomatiques. Les 1,2 million d'habitants de cette ville du centre de la Chine ne peuvent plus sortir de chez eux jusqu'à nouvel ordre.

