Covid en Inde: face à l’ampleur de la 3e vague, les autorités imposent couvre-feux et confinements partiels

Marché hebdomadaire à New Delhi, en Inde, le mercredi 29 décembre 2021. AP - Altaf Qadri

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La courbe d’infection monte quasiment à la verticale en Inde, avec plus de 55 000 nouvelles infections au Covid-19 détectées en 24 heures ; l’augmentation du nombre de nouveaux cas grimpe de 55% en une journée. La troisième vague indienne débute donc fortement, et même si les cas sont peu sévères, les autorités prennent des précautions et imposent des couvre-feux et confinements partiels.