Les mariages d'enfants désormais interdits aux Philippines

Une Philippine sur six est mariée avant l'âge de 18 ans (image d'illlustration).

Aux Philippines, la loi sur l'interdiction du mariage d'enfants est entrée en vigueur ce jeudi 6 janvier 2022 et elle prévoit de la prison ferme pour quiconque épouse une personne de moins de 18 ans ou organise ou célèbre un tel mariage.

Publicité Lire la suite

Aux Philippines, une fille sur six est mariée avant l'âge de 18 ans, selon Plan International, une coalition d'ONG qui lutte contre ces mariages précoces. Le texte de loi entré en vigueur ce jeudi considère le mariage d'enfants comme une maltraitance qui « avilit, dégrade et rabaisse la valeur intrinsèque et la dignité de l'enfant ».

Une personne qui épouse un enfant encourt désormais 12 ans de prison. La même peine peut s'appliquer en cas de concubinage ou pour avoir organisé ou célébré une telle union. Selon le gouvernement philippin, la loi est conforme aux conventions internationales relatives aux droits des femmes et des enfants.

Une période d'adaptation d'un an

Le texte prévoit toutefois une période d'adaptation d'un an qui s'adresse à plusieurs communautés des Philippines, notamment ses minorités musulmane et indigène, où les fiançailles et les mariages d'enfants sont relativement fréquents. Les autorités de Manille expliquent que la transition doit permettre de « convaincre » les communautés en question.

Les Philippines, pays majoritairement catholique, comptent une importante minorité musulmane qui vit principalement dans le sud du pays, dans la région autonome musulmane de l'île méridionale de Mindanao. Une loi de 1977 autorise les Philippins musulmans à se marier lorsqu'ils atteignent la puberté, définie pour les femmes à la date de leurs premières règles.

Les mariages d'enfants en baisse dans le monde

Le groupe Plan International qui a fait campagne pour l'adoption de la loi contre le mariage des enfants, classe les Philippines au 12e rang mondial en ce qui concerne le nombre de mariages d'enfants conclus sur son sol.

Selon les estimations de l'Unicef, 500 millions de femmes et de filles actuellement en vie dans le monde ont été mariées dans leur enfance. Des données récentes indiquent toutefois que les mariages d'enfants sont généralement en déclin à travers le monde.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne