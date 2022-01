Reportage

Covid-19: face à l'explosion des cas, New Delhi se confine le week-end

Des barricades de police dans une zone de marché fermée pendant le couvre-feu du week-end en cours à New Delhi,le 8 janvier 2022, pour freiner la propagation du Covid-19. AFP - SAJJAD HUSSAIN

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Inde, le nombre de cas de Covid a doublé en trois jours : plus de 140 000 cas en 24 heures. Un couvre-feu nocturne à 22h a été mis en place dans la plupart des régions. New Delhi, la capitale fédérale, va encore plus loin.