Afghanistan: un professeur critique des talibans arrêté

Un respecté professeur d'université afghan, connu pour ses propos critiques des talibans, a été arrêté, samedi 8 janvier, à Kaboul, a annoncé dimanche un porte-parole du gouvernement taliban qui l'accuse de « monter les gens contre le système ».

Faizullah Jalal a été placé en détention à cause de publications sur les réseaux sociaux dans lesquels il « essayait de monter les gens contre le système et jouait avec la dignité des gens », indique Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans. Dans ces posts, le professeur accuse les talibans de collusion avec les services secrets pakistanais (ISI) ou estime que le régime islamique considère les Afghans comme des « ânes ».

« Il a été arrêté pour éviter que d'autres ne fassent des commentaires insensés similaires », a poursuivi le porte-parole taliban sur Twitter, publiant des captures d'écran des posts incriminés.

#توضیحات:

یک انسان متعصب بنام #جلال بخاطر توضیحات چرندیان خود در رسانه های اجتماعی #گرفتار شده است، که مردم را علیه نظام تحریک می نمود و با ابروی مردم بازی میکرد.

تا باشد که کسی دیگر از ادرس استاد و دانشمند!!؟ دست به چنین یاوه گویی، شخصیت کشی و هتک حرمت انسان‌ها نزند. pic.twitter.com/t5xdhRNLzY — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) January 8, 2022

Un responsable taliban traité de « veau »

Figure respectée, également critique du gouvernement précédent soutenu par les États-Unis, Faizullah Jalal s'était fait remarquer durant un débat télévisé avec un responsable taliban qu'il avait traité de « veau », insulte très grave en Afghanistan. Les extraits de ce débat télévisé étaient devenus viraux en Afghanistan, certains commentateurs s'inquiétant que l'universitaire soit en danger.

Sa fille Hasina et sa femme Massouda Jalal, qui fut la première femme candidate à une élection présidentielle en Afghanistan, ont confirmé son arrestation sur les réseaux sociaux. « Le Dr Jalal a combattu toute sa vie et s'est élevé pour la justice et l'intérêt national dans toutes ses activités », a déclaré sur Facebook Massouda Jalal.

Sévère répression de la dissidence

Les ONG Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) ont demandé sa libération, Amnesty estimant que l'universitaire a été arrêté « pour avoir exercé sa liberté d'expression et critiqué les talibans ».

Depuis leur retour au pouvoir, les talibans, qui se disent plus modérés que durant leur premier règne (1996-2001), ont tout de même sévèrement réprimé la dissidence, dispersant les manifestations en faveur des droits des femmes et détenant des journalistes. Ils ont en outre restreint le droit des femmes à travailler et étudier, s'attirant nombre de condamnations à l'étranger.

(avec AFP)

