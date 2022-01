Afghanistan: l'ONU demande plus de cinq milliards de dollars pour venir en aide au pays

L'Afghanistan, c'est 23 millions de personne qui ont besoin d'une aide humanitaire (Image d'illustration). AP - Petros Giannakouris

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est le plus gros appel humanitaire jamais lancé pour un seul pays. L'ONU demande plus de cinq milliards de dollars pour venir en aide à l'Afghanistan en 2022. Six mois après la prise de contrôle des talibans, plus de la moitié de la population est au bord de la famine. Les Nations unies appellent la communauté internationale à éviter « une catastrophe ». Et promettent que les fonds versés n'iront pas au régime islamiste.