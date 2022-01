Kazakhstan: «La situation à Almaty est plutôt stable» après les émeutes

Le président du Kazakhstan Kassim-Jomart Tokaïev a annoncé que l'alliance sécuritaire emmenée par la Russie commencera d'ici à deux jours à retirer ses forces du pays. La capitale économique et plus grande ville du pays, Almaty, a été la plus durement touchée par les violences. De nombreux bâtiments publics ont été saccagés et les commerces pillés. Aujourd’hui, la vie reprend peu à peu son cours comme le raconte Danara Ismetova, journaliste et habitante d’Almaty.

Publicité Lire la suite

RFI : Comment est la situation à Almaty après les violences des derniers jours ?

Danara Ismetova : La situation à Almaty est plutôt stable. On peut sortir faire les courses, on peut même aller au travail. Le transport public fonctionne partiellement. La seule contrainte est qu’il faut être rentré avant 23 heures, puisqu’un couvre-feu est en vigueur.

Bien sûr, dans la rue, il n’y a pas foule, mais les gens commencent à sortir au fur et à mesure. On peut voir des personnes avec des sacs de courses. Il y a aussi des voitures qui circulent et on suppose donc que certains se rendent à leur travail, même si de nombreuses personnes ont recommencé à travailler à distance ces derniers jours. Il y a forcément moins de monde que d’habitude dans les rues et tout est moins joyeux qu’avant le 5 janvier.

Quelle est l’ambiance et l’état d’esprit de la population ?

Je pense qu’il y a de l’inquiétude : on s’appelle, on se donne des nouvelles. Mais j’ai le sentiment qu’aujourd’hui tout le monde est plutôt persuadé que la situation va se stabiliser et que, dans quelques semaines, on pourra revenir au rythme normal. Les gens n’ont plus très peur de sortir sachant qu’on nous a annoncé que la ville était sous contrôle.

Le bilan humain des violences n’a pas encore été établi. Les émeutes ont été qualifiées « d'agression terroriste » par les autorités. Elles avaient débuté par des manifestations contre la hausse des prix du carburant. En sait-on plus sur les pilleurs ?

Il y a des réflexions sur ce sujet-là, mais on n’en sait pas plus sur eux, de manière officielle. On sait qu’il y a eu toutes sortes de radicaux. Deux corps de soldats ont été retrouvée avec les têtes décapitées. Il y a aussi eu des victimes parmi les forces de l’ordre. De nombreux commerces à Almaty ont été détruits et pillés. Mais de là à identifier le profil de ces agresseurs, c’est délicat. De nombreux experts estiment qu’il s’agit d’un mélange de profils : des criminels ordinaires qui ont décidé de profiter de la situation et des criminels radicaux islamistes.

Si on a été très inquiets de ces attaques dans la ville, c’est parce qu’on savait que des magasins d’armes avaient été pillés. Des vidéos ont circulé, montrant des voitures qui apportaient des armes aux gens dans la rue. Et ces gens-là, de façon très organisée, prenaient ces armes. Tout cela a créé beaucoup d’inquiétude.

Les députés kazakhs ont confirmé la nomination d'un nouveau Premier ministre, Alikhan Smaïlov, après la démission du gouvernement la semaine dernière dans une tentative de calmer les manifestants. Cette nomination est-elle interprétée par la population comme le signe d’un retour à la normale ?

Je ne pense pas qu’on soit dans l’interprétation. Actuellement, on est plutôt rassurés que l’ordre soit en train de revenir dans la ville. On a aussi été rassurés par l’arrivée des forces de l’Organisation du traité collectif de sécurité (OTSC) qu’on ne qualifie pas de « troupes russes ». Pour nous, ce sont plutôt des forces des pays de notre région, qui nous sont venues en aide. Enfin, on est rassurés que le pouvoir ne soit pas parti, que le président soit resté dans la capitale. En ce moment, on n’interprète pas les nominations politiques, on espère juste que ce seront des personnes qui vont pouvoir gérer la situation mieux qu’elle ne l’avait été auparavant.

►À lire aussi : Au Kazakhstan, le clan de l'ex-président à la manœuvre lors des émeutes pour garder le pouvoir

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne