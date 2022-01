Kazakhstan: les autorités tentent par tous les moyens de justifier leur opération anti-terroriste

Près de 8000 personnes ont été arrêtées suite à une semaine d'émeutes marquées par une répression implacable au Kazakhstan. Alexandr Bogdanov AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Près de 8 000 personnes ont été arrêtées suite à une semaine d'émeutes marquées par une répression implacable au Kazakhstan. Le gouvernement a annoncé que ces émeutes avaient fait plus d’une dizaine de morts et des milliers de blessés. Les autorités ont lancé une large opération anti-terroriste. Des aveux font surface, et les militants des droits de l’homme s’interrogent sur la véracité de ces témoignages.