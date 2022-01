Covid-19: confinement des villages du Henan, grenier à blé de la Chine

Le confinement s’étend dans le Henan, en Chine. La province au centre du pays a rapporté le plus grand nombre de cas Covid pour la journée du mardi 11 janvier. Et cette fois ce sont les habitants de villages ruraux qui n’ont plus le droit de sortir de chez eux.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Restaurants et commerces fermés, véhicules interdits de circuler, transports publics suspendus et bien entendu obligation de rester dans les habitations, 1,4 million résidents du comté de Huaxian sont à leur tour coupés du reste de la Chine et du monde. Cette communauté de villages est située à 70 kilomètres d’Anyang et 130 kilomètres de Zhengzhou, deux mégalopoles du cœur du pays également confinées suite à la découverte récente de cas Omicron et Delta.

Aucun cas d’infection n’a été rapporté localement, en tout les cas pas dans la presse officielle. Mais Huaxian est la principale zone de production céréalière du Henan, province elle-même considérée comme le « grenier à blé de la Chine », donc zone hautement stratégique sur le plan alimentaire. Ces vastes plaines arables ont été durement touchées par les inondations cet été. Elles ont été jusqu’à présent préservées de la résurgence épidémique, selon les autorités.

Le ministère chinois de l’Agriculture répète ce mercredi 12 janvier que l’approvisionnement en riz, viande et légumes est suffisant pour répondre aux besoins des villes et des campagnes pendant les vacances de la « fête du printemps » qui suivent le Nouvel An lunaire.

Une nouvelle série de tests Covid a été lancée sur les 14 millions d’habitants de Tianjin en prévision des Jeux olympiques de Pékin.

Toutes les écoles de la mégalopole portuaire à l’est de Pékin sont en vacances anticipées à compter de ce mercredi 12 janvier. Fermeture des jardins d’enfants et des écoles primaires à Hong Kong également.

Au total 20 millions de Chinois sont aujourd’hui confinés dont 13 millions dans la ville de Xi’an au nord-ouest de la Chine.

