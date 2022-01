Hong Kong: Carrie Lam envisage de faire passer le controversé article 23 sur la sécurité nationale

Une semaine après avoir entendu les nouveaux députés de Hong Kong prêter serment, Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif, a ouvert ce 12 janvier la première session du nouveau Conseil législatif, le Parlement de Hong Kong. L’occasion pour elle de présenter ses priorités pour les mois à venir, notamment le passage de l'article 23, un article auquel les Hongkongais se sont farouchement opposés par le passé.

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Réorganiser son gouvernement, créer une nouvelle ville dans les nouveaux territoires et proposer des textes de loi pour encadrer de nouveaux crimes de sécurité nationale, telles sont les priorités de Carrie Lam.

En fait, depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, le Parlement aurait dû adopter l’article 23 de la mini-Constitution, la Basic Law, qui encadre la trahison, la sécession, la sédition, la subversion et le vol des secrets d’État.

Des opposants absents

Mais depuis les manifestations massives que ce projet de loi avait provoquées en 2003, aucun chef de l’exécutif n’a plus osé en reparler. Mais avec des institutions fortement remaniées et la quasi-totalité de l’opposition désormais en prison, l’opération devrait être plus aisée.

Une vingtaine de sièges étaient vides dans l’hémicycle ce mercredi matin, ceux des 20 députés qui ont eu la mauvaise idée d’aller, lundi dernier, à l’anniversaire d’un puissant notable hongkongais, célébré dans un bar à tapas où plusieurs invités ont été testé positifs, alors même que le gouvernement avait explicitement appelé à éviter les rassemblements non indispensables.

