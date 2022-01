Chine: la popularité des sports de glisse à la veille des Jeux olympiques d’hiver

Plus de 346 millions de Chinois ont participé à des activités sportives d’hiver depuis que Pékin a décroché pour la deuxième fois l’organisation des Jeux olympiques. C’est en tout cas ce qu’affirment les statistiques officielles qui montrent un réel engouement pour les sports de glisse à la veille du début des jeux d’hiver.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Neige et glace sont à la mode à Pékin et cela se traduit par des bouchons au retour des montagnes le dimanche soir autour de la capitale chinoise, par de longues files d’attentes aussi au télésiège, avec d’étranges coussins sur les fesses des surfeurs.

« Ces coussins que l’on s’accroche derrière et aux genoux, c’est pour nous protéger, explique Wenting qui est graphiste. Il y a une tortue ici, là-bas ce surfeur porte un panda, on voit aussi des bananes et tout un tas de coussins mignons comme ça sur les pistes. C’est pratique pour les débutants. »

Tortues, bananes, pandas, ces coussinets et genouillères animaliers trahissent la présence de nombreux débutants dans les stations qui tombent et recommencent. C’est l’effet des Jeux olympiques précise Wenting : « Les Jeux olympiques incitent de plus en plus de gens à pratiquer les sports d’hiver. C’est vrai particulièrement dans le Nord comme à Pékin, mais depuis quelque temps l’engouement descend et on trouve des passionnés jusque dans le sud de la Chine. »

L'engouement autour des compétitions

Le ski et le surf sont à la mode sous toutes les latitudes, avec la neige artificielle et ces grandes pistes intérieures dans d’immenses bâtiments frigorifiés comme dans la province tropicale du Guangdong. Il y a un engouement aussi pour la glace.

« J’aimerais bien voir les épreuves de ski de descente, confie cette mère venue accompagner sa fille dans l’une des patinoires provisoires apparues ces derniers jours à Pékin. J’ai vu des compétitions à la télévision, c’est très excitant, mais je ne sais pas si l’on pourra y assister. »

Un engouement limité quand même par les restrictions sanitaires. Si près de 350 millions de Chinois pratiquent des sports de neige ou de glace selon les chiffres du bureau national des statistiques publiées le mercredi 12 janvier, le nombre de skieurs est passé de plus de 20 millions en 2019 à un peu moins de 13 millions en 2020 au début de la pandémie.

Aujourd’hui, les amateurs retournent sur les pistes, mais pour le moment les organisateurs n’ont toujours pas ouvert la billetterie des Jeux olympiques ni précisé qu’elle serait la procédure pour pouvoir suivre les compétitions.

