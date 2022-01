Chine: les exportations chinoises s'envolent, «boostées» par la pandémie

L’année dernière encore, la Chine a enregistré de solides performances commerciales. Les ventes de produits made in China à l’étranger ont fait un bond de 29,9% en 2021. Hausse également des importations de 30,1%.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Des quais et des bateaux pleins de conteneurs en Une des médias d’État, les images accompagnées de chiffres en caractères XXL viennent illustrer la forme presque insolente de l’économie chinoise. Un pourcentage d’abord : + 21, 4%, la croissance des exportations et des importations en 2021 est équivalente à celle des dix années précédentes.

« La stratégie chinoise »

Un chiffre ensuite, plus de 6 000 milliards de dollars (près de 5 235 milliards d’euros), c’est l’équivalent des prévisions du PIB japonais et un record pour le commerce extérieur chinois. Pour les médias officiels, ces résultats montrent que les fondamentaux du capitalisme rouge restent solides, et que la stratégie chinoise de lutte contre le virus a permis aux usines de repartir plus vite.

► À lire aussi : L'économie chinoise, grande gagnante de la crise du Covid-19

Une envolée qui devrait toutefois retomber cette année, une fois que la pandémie aura reculé, la demande pour les masques, autotests et autres équipements de lutte contre les virus devrait se tasser. « L’économie fait face a de multiples pressions », a indiqué le porte-parole des douanes chinoises ce vendredi 14 janvier, et notamment a « des chocs d’offres et une contraction de la demande ».

