Inde: Omicron ne freine pas les millions de pèlerins attendus à un festival hindou

En Inde, un gigantesque festival hindou se déroule ces jours-ci dans la région du Bengale, à l’est du pays, appelé Ganga Sagar Mela. Des millions de pèlerins doivent prendre part à des bains rituels dans l’estuaire du fleuve sacré du Gange. Des rites qui se déroulent alors que le variant Omicron fait exploser les cas de contaminations au Covid-19 dans le pays, avec plus de 260 000 cas détectés en 24h, en augmentation de 10% par jour. Les médecins craignent donc que cet événement ne propage le virus encore plus rapidement

De notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

Des centaines de milliers de pèlerins sont déjà arrivés de tout le nord du pays pour leur bain rituel dans l’estuaire du Gange, le fleuve le plus sacré de l’hindouisme. Les dévots se rendent pour cela sur une île et des milliers procèdent alors à leurs ablutions en même temps, ce qui implique de plonger son corps et de passer de l’eau sur le visage.

Pour le docteur Souradipto Chandra, médecin généraliste à New Delhi, ces rituels collectifs sont très risqués en pleine vague de Covid-19 : « Quand vous prenez un bain, vous répandez tous les fluides de votre corps. Vos muqueuses, votre salive, tout cela se mélange à l’eau. Or, c’est par ces fluides que la plupart des gens sont infectés. Cet événement va donc se transformer en un super-propagateur du Covid-19 - or nous sommes au milieu de la troisième vague, même pas encore au pic. Ils auraient donc dû le reporter. »

Pour accéder à l’île, les pèlerins doivent prouver qu’ils sont vaccinés et qu’ils ont été récemment testés négatifs au Covid-19. L'année dernière, des mesures similaires avaient été mises en place lors du festival de la Khumb Mela - mais cela n’avait pas empêché des milliers de pèlerins d’être infectés. Et plusieurs religieux étaient même morts du Covid pendant l’événement.

