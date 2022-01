Birmanie: la junte resserre son emprise sur Aung San Suu Kyi

La junte birmane resserre son emprise sur Aung San Suu Kyi. Déjà condamnée à six ans de détention ces dernières semaines, l'ex-dirigeante a de nouveau été inculpée, vendredi 14 janvier, pour corruption. Visée par une multitude de procédures judiciaires, la prix Nobel de la paix est assignée à résidence depuis le coup d'État militaire du 1er février. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 160 années de détention.

Publicité Lire la suite

Les généraux birmans semble bien décidés à écarter Aung San Suu Kyi pour toujours de l'arène politique. Symbole de la lutte pour la démocratie en Birmanie, l'ex-dirigeante assignée à résidence dans un lieu tenu secret depuis le coup d'État du 1er février doit faire face à une multitude de procès.

Nombreuses poursuites

Depuis le mois de juin, elle a déjà été inculpée pour sédition, corruption, incitation aux troubles publics, fraude électorale. Lundi dernier elle a été condamnée à quatre ans de prison dans un des volets concernant l'importation illégale de talkies-walkies. Le mois dernier elle avait été reconnu coupable d'avoir enfreint les restrictions sur le coronavirus.

Instaurer un climat de peur

Enfin dans le dernier procès en date, Aung San Suu Kyi a été accusée d'avoir causé une perte financière à l'État birman en violant les règlements sur la location et l'achat d'hélicoptères. De nombreux observateurs dénoncent un procès politique visant à neutraliser la gagnante des élections de 2015 et 2020 et à instaurer un climat de peur et de répression continue dans la population.

► À lire aussi : Birmanie: Aung San Suu Kyi condamnée à quatre ans de prison supplémentaires

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne