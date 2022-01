Inde: un fondamentaliste hindou arrêté après des appels au génocide contre les musulmans

En décembre dernier, des dirigeants de groupes hindouistes ont organisé un rassemblement dans la ville sacrée d'Haridwar et appelé à prendre les armes pour tuer les musulmans et établir un État hindou (image d’illustration).

Le fondamentaliste avait fait ses déclarations lors d’une réunion d’extrémistes religieux il y a un mois, dans l’État de l’Uttarakhand. Elles ont glacé une partie de la société indienne, mais sont restées jusque-là impunies.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

L’homme arrêté jeudi se nomme Jitendra Narayan Singh Tyagi. Il était musulman et a changé de nom après s’être converti à l’hindouisme auprès de fondamentalistes. Il a participé aux discours appelant au génocide et au boycott des musulmans même s’il n’est pas possible de savoir quels propos il y a exactement tenu.

Cette première arrestation était attendue. Elle intervient alors que la Cour suprême a intimé cette semaine à l’État de l’Uttarakhand d’agir contre les participants. La police est en effet restée largement passive depuis cet appel public aux armes contre les musulmans. Certaines vidéos montrent même des agents en train de rire avec les orateurs.

Un autre rassemblement prévu

De nombreux participants restent cependant en liberté et refusent de revenir sur leurs déclarations. Comme Yati Narsinghanand, un moine extrémiste qui a entamé une grève de la faim pour protester contre cette arrestation. Vendredi, il a menacé les policiers de mort et déclaré qu’il ne reconnaissait pas la Constitution indienne ni la Cour suprême.

Un autre rassemblement de ce mouvement, nommé Dharma Sansad, est prévu le 24 janvier. Il n’a pour l’instant pas été interdit par les autorités.

► À lire aussi : En Inde, une année marquée par la répression croissante des minorités religieuses

