Le variant Omicron, défi pour la stratégie «zéro covid» chinoise

Des policiers et des membres du personnel médical à l'extérieur d'une zone résidentielle soumise à des restrictions, à Shanghai le 26 novembre 2021 (image d'illustration). © STR / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Chine, le variant Omicron progresse. De plus en plus de villes déclarent des cas : aujourd’hui c’est la ville de Zhuhai, dans le sud en face de Hongkong, et ce matin, Shanghai a confirmé que ses quelques cas enregistrés ces derniers jours, sont bien, eux aussi, issus du variant Omicron. Et pourtant, la Chine applique une politique extrêmement stricte pour tenter de maintenir le pays à zéro cas.