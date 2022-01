À Goa, le variant Omicron brise les espoirs de reprise du tourisme

La plage de Calangute pendant la pandémie de Covid-19 dans l'État de Goa, en Inde, le 30 décembre 2021. Depuis l’arrivée du variant Omicron, un couvre-feu a été décrété dans la région et les vacanciers ont déserté ses célèbres plages.

Le gouvernement indien avait lancé des visas gratuits pour relancer le tourisme, mais les restrictions sanitaires telles que les couvre-feux ont freiné l’arrivée de voyageurs internationaux. Reportage à Goa.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Goa, Côme Bastin

Le long de la plage, des transats vides s’étendent à perte de vue. Parmi les quelques âmes qui se baignent encore, Félix Médioni, 33 ans. « Avec ma copine on s’attendait à retrouver beaucoup de monde et faire la fête, témoigne-t-il. Malheureusement on a eu l’impression de débarquer dans un pays dévasté par trois ans d’inactivité complète. Ça reste quand même un luxe d'être sur une plage vide à l'autre bout du monde. »

Félix et sa compagne ont bénéficié du visa gratuit lancé par le gouvernement en juin dernier pour faire revivre le tourisme en Inde. Mais depuis l’arrivée du variant Omicron, un couvre-feu a été décrété à Goa et les vacanciers ont déserté. Dans cet État balnéaire dont l’économie dépend à 40 % du secteur touristique, c’est la troisième saison de suite gâchée par la pandémie.

« Nous avons contracté un prêt de 100 000 euros auprès d’une banque et hypothéqué notre maison, se désespère Shanti Kumar, gérante d'hôtel. Nous avions investi dans un nouveau bâtiment en espérant que la pandémie se finirait. Les vols internationaux étaient censés reprendre, mais personne n’est venu. Je suis triste pour les travailleurs les plus pauvres qui survivent avec 100 euros par mois. »

En 2020, le nombre de touristes étrangers en Inde est tombé à 3 millions, contre 12 avant la pandémie. Les chiffres de 2021 ne s’annoncent pas meilleurs, alors que le secteur pesait pour 10% du PIB du pays.

► À lire aussi : Covid-19: face à l'explosion des cas, New Delhi se confine le week-end

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne