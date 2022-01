Corée du Nord: vers une reprise des échanges avec la Chine?

Un pont reliant la Chine et la Corée du Nord. Les échanges recommencent entre les deux pays après 17 mois d'arrêt. AFP/File

Texte par : RFI

Cela fait plus de 17 mois que cela n’était pas arrivé, un train de marchandise a franchi la frontière entre la Chine et la Corée du Nord dimanche 16 janvier. Depuis le début de la pandémie, le régime nord-coréen a fermé le pays à double tour pour se protéger du virus et le commerce avec son principal partenaire chinois est quasiment à l’arrêt.