En Thaïlande, on va pouvoir porter plainte sur internet contre les arnaqueurs du web

En Thaïlande, le gouvernement a lancé une procédure en ligne pour les fraudes au commerce…en ligne justement. Elles ont explosé ces dernières années. Le changement des habitudes de consommation a en effet ouvert un boulevard aux arnaqueurs.

De notre correspondante à Bangkok,

Les Thaïlandais victimes d’arnaques en ligne n'ont désormais plus besoin de se déplacer, ni au commissariat ni au tribunal, pour porter plainte. Un site internet, simple d’utilisation et destiné à recevoir les plaintes en ligne, 24 h sur 24 est désormais accessible. Il faut bien sûr, justifier de son identité. Puis à l’aide de photos et de capture d’écran, prouver l’abus, par exemple en montrant que le produit reçu n’est pas conforme à la commande. Un panel de cinq juges examine ensuite les plaintes, évaluent les dommages et décident des mesures à prendre contre le vendeur frauduleux.

L'explosion de l'e-commerce et donc des arnaques

Avec les effets combinés de la montée de l’e-commerce et du confinement lié au virus, les commandes en ligne ont explosé ces deux dernières années, et avec elles, les arnaques. Plus de 20 000 plaintes ont été enregistrées cette année, dont on estime, qu’elles ne représentent même pas la moitié des arnaques en ligne. Les pertes liées aux fraudes de ce type étaient déjà estimées à 4 milliards de baths, soit 100 millions d’euros en 2020.

Elles prennent des formes extrêmement variées. Pyramides en tout genre, intermédiaires qui démarchent des particuliers par téléphone avec des offres d’investissement défiant toute concurrence, imposteurs déguisés en star qui empruntent de l’argent sur les réseaux, fausses offres d’emploi à l’étranger qui nécessitent un premier transfert pour mettre ses papiers en règles ou encore récemment des individus qui proposent aux touristes ou aux Thaïs qui souhaitent rentrer urgemment dans leur pays de sauter la période de quarantaine.

Une nouvelle procédure en ligne plus accessible

Des arnaques avec des dommages à hauteur de quelques centaines, voire quelques dizaines d’euros parfois, mais qui représentent des sommes non négligeables pour les personnes lésées, puisque le salaire médian ne dépasse pas 300 euros en Thaïlande. Parmi ces arnaques, il y a par exemple le fait de recevoir un produit de moindre qualité que celui qui a été commandé. Enfin, il y a les classiques arnaques à la romance, qui fonctionnent bien auprès des Thaïlandaises des villes, où un individu promet l’amour en échange du prix d’un billet d’avion pour venir rencontrer sa dulcinée.

Un célèbre gang thaï-nigérian détecté en Thaïlande, qui avait ensuite pris la fuite en Malaisie voisine, vient d’ailleurs d’être arrêté. Des abus dont le dommage financier est trop léger pour envisager des frais d’avocat et face auxquels les plus fragiles étaient jusqu’ici souvent démunis : la nouvelle procédure en ligne est elle entièrement gratuite.

