La nouvelle capitale d'Indonésie s'appellera Nusantara

Le président indonésien Joko Widodo lors d'une conférence de presse à propos de la nouvelle capitale au palais présidentiel à Jakarta, le 26 août 2019. La première pierre devait être posée en 2020, mais le projet a été reporté à cause de la crise sanitaire.

C'est un projet un peu fou que l'Indonésie a lancé il y a plusieurs années, mais qui semble se concrétiser petit à petit : déplacer la capitale indonésienne de 1 500 kilomètres de Jakarta vers l'île de Bornéo.

Publicité Lire la suite

Un nouveau pas vient d'être franchi dans l'établissement d'une nouvelle capitale en Indonésie : on connaît désormais son nom. Ce sera Nusantara, un terme qui signifie « archipel » en indonésien et souvent utilisé pour désigner l'Indonésie dans son ensemble. Il a été choisi parmi 80 propositions par un panel de linguistes et d'historiens.

Le pari du président Joko Widodo commence à prendre forme. Il avait annoncé ce déménagement en 2019 afin de décongestionner Jakarta, une ville à l'urbanisme chaotique, qui croule sous les embouteillages et qui subit chaque année de très importantes inondations.

Un déménagement d'ici à 2024

En choisissant Kalimantan, la partie indonésienne de l'île de Bornéo, les autorités veulent aussi donner un coup de fouet à l'activité économique du centre du pays qui stagne depuis trop longtemps.

La première pierre de ce chantier pharaonique à 32 milliards de dollars devait être posée en 2020, mais Covid oblige, il a fallu reporter. Le gouvernement espère s'installer dans sa nouvelle capitale d'ici à 2024.

► À lire aussi : Indonésie: de Jakarta à Bornéo, le projet de nouvelle capitale relancé

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne