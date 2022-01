Le cas birman continue de diviser l'Asean

Ce mardi 18 janvier, les ministres des Affaires étrangères de l’Asean auraient dû se réunir pour discuter notamment de la crise politique birmane. Mais le Cambodge, qui est à la tête de la présidence tournante de cette organisation d’Asie du sud-est, a annulé l'événement en évoquant l’impossible déplacement de certains ministres à cause du Covid-19. C'est du moins la raison officielle.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

Pour le ministre des Affaires étrangères de Malaisie, certaines questions sont plus faciles à répondre que d’autres. Nous sommes alors une semaine après la rencontre controversée du dirigeant cambodgien avec la junte birmane, entrevue considérée par beaucoup comme légitimant le coup d’État des militaires birmans. Et lorsqu’on lui demande s’il pense que cette rencontre a accompli quelque chose, sa réponse fuse : « C’est non. »

« Il ne faut pas que la junte soit représentée politiquement dans l’Asean »

Et la position de la Malaisie est toujours la même, assure-t-il : « Nous continuons de penser qu’il ne faut pas que la junte soit représentée politiquement dans l’Asean. À moins que de réels progrès de sa part voient le jour. »

Mais lorsqu’on lui demande pourquoi la rencontre physique des ministres de l’Asean ne s’est pas transformée en réunion en ligne comme c’est souvent le cas depuis la pandémie, une certaine gêne se fait sentir : « Ecoutez, je ne vais pas pouvoir vous répondre à la place du dirigeant cambodgien. Il nous a dit que que la réunion était annulée car beaucoup de ministres ne pourraient pas se déplacer. C’est la raison qu’il a invoquée sur WhatsApp aux ministres de l’Asean. »

Le Cambodge à la tête de l’Asean en 2022

Chez les voisins singapouriens et indonésiens, le même avis prédomine : on ne peut convier la junte birmane. Une position qui semble de plus en plus complexe à imposer alors que le Cambodge dirige l’Asean pour l’année 2022.

Mais pour certains observateurs, le problème est ailleurs car historiquement, le seul isolement n’a jamais entravé les velléités de la junte birmane.

