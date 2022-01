Des secours en route pour les îles Tonga, sans eau ni nourriture

L'éruption volcanique et le tsunami qui a touché l'archipel des Tonga a été ressenti jusqu'en Alaska, à 9000 km. L'archipel est aujourd'hui coupé du monde et les images satellites font craindre des dégâts considérables. Les Nations unies indiquent que la principale piste de l'aéroport vient d'être dégagée et deux avions d'aide ont décollé. Les moyens de communications, en revanche, restent quasiment inexistants.

Publicité Lire la suite

Deux avions militaires australien et néo-zélandais, avec à leur bord une aide humanitaire et des équipements de télécommunications, doivent atterrir à l'aéroport de la petite nation du Pacifique, frappée par une catastrophe « sans précédent », selon le gouvernement des Tonga.

La piste de l'île principale de Tongatapu a été dégagée mercredi de l'épaisse couche de cendres volcaniques de cinq à dix centimètres qui la recouvrait et la rendait inutilisable jusqu'à présent.

Premières aides en partance par air et mer

Un appareil « C17 Globemaster a quitté la base aérienne d'Amberley » en Australie. Un deuxième avion australien doit également décoller un peu plus tard dans la journée ce jeudi. La Nouvelle-Zélande a de son côté annoncé qu'un avion militaire Hercules C-130 était également en route vers l'archipel du Pacifique.

L'aide arrivera également par la mer : le navire HMAS Adelaïde, de la flotte australienne, s'apprête à mettre le cap vers les Tonga avec du matériel de secours à son bord. Deux hélicoptères de transport lourd Chinook ont également été chargés sur le navire.

Deux navires néo-zélandais, le HMNZS Wellington et le HMNZS Aotearoa, transportant de l'eau potable et une unité de dessalement pouvant fournir 70 000 litres par jour, sont également partis pour l'archipel.

La Chine a également annoncé l'envoi de produits de première nécessité.

Eau et nourriture vont manquer

Environ 84 000 personnes, soit plus de 80% de la population des îles Tonga, ont été affectées par l'éruption du volcan Tonga-Hunga Ha'apai et le tsunami qui a suivi, a indiqué mercredi l'ONU en précisant que des évacuations d'îles particulièrement touchées étaient en cours.

Parmi les besoins humanitaires les plus urgents, figurent l'eau potable et la nourriture, en sus du rétablissement des liaisons téléphoniques et internet, a précisé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

La directrice de la région pacifique de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Sainiana Rokovucago, a pu communiquer pour la première fois aujourd’hui avec ses équipes sur place, par téléphone satellite pour discuter des priorités : « Il y a principalement un problème d’approvisionnement de l’eau, c’est la priorité. C’est ce que le gouvernement et les organisations d’aide internationale tentent d’acheminer à tout prix. Il faut aussi aider les gens à nettoyer leurs maisons. Nous espérons pouvoir mobiliser davantage d’aide dans les jours à venir, tout en gardant en tête les quarantaines de Covid. Il faut construire des abris. Sur l’île, nous avons les premières nécessités, des couvertures, des kits pour les abris, car il y a beaucoup de cendres volcaniques, les sources d’eau ont été inondées par l’eau de mer à cause du tsunami. Il faudra surveiller l’augmentation des maladies liés à la qualité de l'eau. Enfin, notre travail va devoir se concentrer également sur le soutien psychologique, car les peurs d’une nouvelle éruption sera dans tous les esprits. »

« Les réserves d'eau des Tonga ont été gravement contaminées par les cendres et l'eau salée du tsunami », a déclaré Katie Greenwood, de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle a ajouté qu'il y a « un grand risque de maladies telles que le choléra et la diarrhée ». Les réserves alimentaires des Tongas pourraient ne pas être suffisantes.

En larmes, le président de l'Assemblée nationale Fatafehi Fakafanua, a affirmé que « toute l'agriculture est ruinée ». « C'est très triste à entendre, alors en plus de l'eau dont nous avons besoin à Tonga, il semble que nous allons être confrontés à une pénurie alimentaire », a-t-il déclaré au Pacific Media Network.

Photos : Nuku’alofa, the “city” of The Kingdom of #Tonga, covered in volcanic ash. 🇹🇴 #Tonga pic.twitter.com/seWqP3z4e0 — Consulate of the Kingdom of Tonga (@ConsulateKoT) January 19, 2022

Les îles Tonga privées de toute communications

Côté internet, la réparation du câble sous-marin, endommagé par l'éruption, représente un véritable défi technique et pourrait prendre plus d'un mois.

Le scénario le plus probable, c’est qu’un bateau spécialisé parte de Port-Moresby, en Papouasie Nouvelle-Guinée, à 4000 kilomètres de distance. L’équipage de la société américaine SubCom prévoit de naviguer pendant huit ou neuf jours jusqu’aux îles Samoa afin de récupérer du matériel, puis de se diriger vers la zone de l’éruption, où rien n’est garanti. Les câbles sont-ils intacts, détruits, coincés quelque part sous la mer, enterrés en profondeur ? SubCom a expliqué que le câble semble être coupé en deux endroits : un premier à 37 kilomètres au large et un second près du volcan, ce qui rendra les réparations difficiles.

Mais l’opération aura un prix, sans doute plus d’un million de dollars, réglé par le royaume des Tonga via l’opérateur public chargé de la gestion du câble sous-marin. Son installation, toute récente, datait de 2018, grâce aux financements de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement qui avaient avancé 35 millions de dollars. En attendant qu’il soit réparé, les autorités des Tonga sont entrées en négociations avec une entreprise singapourienne dont le satellite stationne au-dessus de l’archipel afin de se connecter à internet par voie satellitaire.

Une onde supersonique qui a parcouru la planète

Trois personnes ont été tuées et d'autres blessées lorsque le volcan Tonga-Hunga Ha'apai est entré le 15 janvier en éruption, entraînant un tsunami qui a détruit des maisons et des inondations. Une femme de 65 ans à Mango est l'une des trois personnes dont le décès a été confirmé, ainsi qu'un homme de 49 ans et la ressortissante britannique Angela Glover.

Le gouvernement des Tonga a qualifié cette catastrophe de « sans précédent », précisant que des vagues atteignant jusqu'à 15 mètres de hauteur ont détruit toutes les habitations sur certaines îles.

Taumoepeau, who was born in Australia but grew up in Tonga, said she has ‘hundreds of close and extended family members in Tonga across multiple villages and towns.’ She has yet to have any contact with any of them since the volcanic eruption https://t.co/9uzKqqykHB pic.twitter.com/4haf6PylYr — Reuters (@Reuters) January 18, 2022

L'éruption volcanique, entendue jusqu'en Alaska (Etats-Unis), situé à plus de 9000 km de là, a été la plus importante enregistrée depuis des décennies - un énorme champignon de fumée de 30 km de hauteur, qui a dispersé cendres, gaz et pluies acides sur les 170 îles que compte l'archipel.

Cette éruption a provoqué une énorme onde de pression qui a traversé la planète, se déplaçant à une vitesse supersonique d'environ 1231 kilomètres par heure, selon l'Institut national néo-zélandais de recherche sur l'eau et l'atmosphère.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne