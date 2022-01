Reportage

Kazakhstan: à Almaty, le climat reste très pesant même après le retrait des forces armées russes

Un edificio de la administración kazaja de Almaty quemado, en una imagen del 10 de enero de 2022 Alexandr Bogdanov AFP

Les forces armées russes et leurs alliés ont achevé leur retrait du Kazakhstan ce 19 janvier, après leur déploiement visant à épauler le pouvoir dans ce pays autoritaire d'Asie centrale, menacé début janvier par une contestation sociale et politique et des émeutes meurtrières. Ce mercredi également, l'état d'urgence a pris fin. Pourtant, à Almaty, première ville du pays et épicentre des protestations, des violences et de la répression, le climat reste très pesant.