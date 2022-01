La France reconnaîtra-t-elle un «génocide» contre les Ouïghours?

Gulbahar Jalilova est une survivante. Citoyenne kazakhe d’origine ouïghoure, elle a subi tortures et humiliations dans un camp chinois au Xinjiang. Ce jeudi 20 janvier, elle suivra le débat sur la reconnaissance du « génocide » à l’Assemblée nationale.

RFI : Vous avez passé quinze mois enfermée dans un camp à Urumqi. À votre sortie, les policiers vous menacent… Ils vous disent que si vous parlez, ils vous retrouveront où que ce soit dans le monde. Pourquoi avez-vous quand-même décidé de témoigner et de briser le silence ?

Gulbahar Jalilova : Oui, j’ai été détenue alors que je n’avais commis aucun crime. Nous étions toutes innocentes. J’ai vu les horreurs, les viols, les tortures que toutes ces femmes ont subies, certaines ont été tabassées au point que leurs visages étaient totalement défigurés. Je ne peux pas oublier toutes ces humiliations. Comme je suis de nationalité kazakhe, mes codétenues m’ont fait promettre que si je sortais un jour vivante, je raconterai tout ça au monde. De toute façon, je ne peux pas reprendre une vie normale comme si de rien n’était. Jamais je n’oublierai cet enfer, ces viols, ces tortures, ces humiliations. Peu importe ce qui va m'arriver, j'ai choisi de parler, je ne peux pas faire autrement.

Pouvez-vous nous décrire les conditions de vie dans votre cellule, une cellule de 25 mètres carrés qu’il fallait partager avec trente autres femmes ?

Il y avait une sorte de grand lit en ferraille sans couverture ni rien d’autre qu’on devait partager avec une quarantaine de femmes. Toute la journée nous devions rester assises tournées face aux toilettes, pendant que les caméras installées aux quatre coins de la pièce nous surveillaient, même quand on allait aux toilettes.

Comment faut-il s’imaginer le quotidien dans cette cellule ?

Tout était minutieusement règlementé. Tous les dix jours, on nous faisait des piqûres. Des policiers braquaient leur arme sur nous, et il fallait se déshabiller complètement, les bras au-dessus de la tête. Une fois par semaine, il fallait faire la queue et ils nous donnaient des médicaments. On ne savait pas ce que c’était. Avant chaque repas, on nous obligeait de chanter cinq chants patriotiques, sinon on ne recevait rien à manger.

Les gardiens vous menaçaient de vous envoyer dans la « cellule noire »… Cette punition consistait en quoi ?

J’en connais qui sont décédées après leur passage dans cette chambre noire. Il y avait une fille âgée de 25 ans, elle s’appelait Meghpiret, elle y a passé sept jours. Elle nous a raconté qu’elle était enfermée dans une pièce d’un mètre carré. Dedans, juste une chaise en métal sur laquelle elle était attachée. Ses besoins tombaient par un trou dans l’assise dans une rigole en dessous d’elle. On lui donnait à manger à travers une trappe en fer, mais de gros rats parcouraient sa cellule qui lui piquaient tout et qui la mordaient. Elle passait tout son temps à chasser les rats.

Vous avez parlé de viols, avez-vous vous-même subi des abus sexuels ?

Oui, j’ai été violée. J’ai aussi vu beaucoup de jeunes femmes très inquiètes. Suite aux traitements médicaux, elles n’avaient plus leurs règles et se demandaient si elles pourraient encore avoir des enfants. J’ai vu aussi des jeunes mamans qu’on a séparées de leurs bébés et qui saignaient. Si une femme était enceinte, elle était forcée d’avorter. Et les nouveau-nés, on n’a jamais su où ils les emmenaient.

La Chine dit vouloir « rééduquer » les Ouïghours et « éradiquer le virus de l’islamisme ». À vos yeux, quel est le véritable but de ces internements forcés ?

Le but est de transformer des Ouïghours en de bons Chinois, par un lavage du cerveau. Moi, j’étais accusée de terrorisme, sans aucune preuve. On m’a relâchée en disant que j’étais acquittée, mais acquittée de quoi ? J’ai vu de nombreuses femmes être condamnées à mort, alors qu’elles n’avaient commis aucun crime. Des femmes ont été forcées de signer des aveux, alors qu’elles n’avaient rien fait. La Chine veut détruire, éradiquer les Ouïghours en tant que peuple. C’est pour cela aussi qu’on arrache aussi les enfants à leurs parents, ils veulent en faire de bons Chinois.

Selon vous, quelle est l’importance du vote à l’Assemblée nationale qui vise à reconnaître le caractère génocidaire de la répression au Xinjiang ?

Le vote à l’Assemblée nationale est extrêmement important pour moi. Si les Français, qui vivent dans un pays libre, ne défendent pas les Ouïghours, qui le fera ? Les Ouïghours n’ont pas le droit de s’exprimer. Ce vote est pour moi un énorme espoir. Depuis 2017, la Chine ne fait qu’ouvrir de nouveaux camps, aucun n’a été fermé. J’espère que les députés seront du bon côté et défendront ceux qui n’ont pas de voix.

Les enjeux du vote à l’Assemblée Pékin bloque toute enquête de l’ONU et ne reconnait pas la Cour pénale internationale (CPI). Traîner la Chine devant un tribunal paraît donc mission impossible.

Faut-il pour autant passer sous silence les atrocités commises contre les 11 millions de Ouïghours? Les États-Unis, les parlements canadien, britannique, belge, néerlandais ou encore lituanien et tchèque ont décidé d’appeler l’horreur par son nom - en reconnaissant que la Chine commet un génocide.

Aucun meurtre de masse n’est connu à ce jour, mais selon la Convention de l’Onu, l’intention de détruire un groupe ethnique est un critère constitutif de génocide, tout comme des mesures visant à entraver la natalité.

Or, cette volonté de Pékin est largement documentée: suite à des stérilisations massives et forcées, les naissances dans les provinces ouïgoures ont chuté de 50% ces dernières années. Les fonctionnaires ont reçu l’ordre de « briser leurs racines et briser leurs origines », selon une note secrète du parti communiste.

Le gouvernement français, craignant des représailles économiques, s’est jusqu’ici contentée de dénoncer une « répression institutionnalisée à grande échelle », sans toutefois condamner les crimes commis.

H.S.



