Le Vietnam pleure la mort de l'influent moine bouddhiste Thich Nhat Hanh

L'un des moines bouddhistes les plus influents au monde, Thich Nhat Hanh, et l’une des figures les plus engagées du bouddhisme avec le Dalaï Lama, est décédé ce samedi à l'âge de 95 ans. Au Vietnam, la nouvelle s’est propagée très rapidement, notamment sur les réseaux sociaux. Car celui qui a popularisé le concept de la « pleine conscience » bénéficiait encore d’une grande popularité dans son pays d’origine. Les Vietnamiens lui rendent hommage.

Frédéric Noir

Au Vietnam, la nouvelle n’est pas passée inaperçue. Le décès du célèbre moine a été abondamment relayé par la presse officielle et sur les réseaux sociaux par une foule d’inconditionnels qui ont souhaité lui rendre un dernier hommage.

Parmi eux, Ha, un trentenaire vietnamien résidant à Ho Chi Minh-Ville : « C’est une nouvelle vraiment triste. Non seulement pour lui mais aussi pour des millions de personnes au Vietnam et dans le monde entier. Thich Nhat Hanh portait des valeurs universelles comme l’humilité, la générosité et l’empathie. Bien que je ne l’aie jamais rencontré, il m’a appris beaucoup de choses pour apprécier chaque moment, tous les petits instants de la vie et surtout comment devenir heureux. »

Sept jours de funérailles

Thuy, quant à elle, réside à Hanoi. Elle a pu rencontrer le maître bouddhiste à trois reprises. « Ce matin, quand je me suis réveillée et que j’ai appris sa mort, j’ai pleuré, confie-t-elle. En tant que disciple qui pratique la philosophie de la "pleine conscience", je voudrais le remercier pour tous ses enseignements et de m’avoir apporté la sérénité. Il n’est plus là mais ses pensées sont immortelles et continueront à être suivies par plusieurs générations. Je me suis promis de pratiquer ce qu’il m’a appris : la générosité, l’amour de la nature et la paix intérieure. »

Les funérailles du maître zen Thich Nhat Hanh dureront sept jours sous la forme d'une retraite silencieuse.

