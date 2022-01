Les États-Unis suspendent 44 vols vers la Chine en représailles aux restrictions sanitaires imposées par Pékin

Les États-Unis annoncent la suspension de 44 vols à destination de la Chine par des compagnies chinoises, et ce, à compter du 30 janvier prochain. Une décision qui fait suite à la suspension par la Chine de vols américains, en raison d’infections Covid.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Comme une sorte de disjoncteur des liaisons aériennes en provenance et vers les destinations à risque Covid, depuis le printemps 2020 la Chine applique la stratégie dite du « coupe-circuit », avec une règle simple : si cinq cas positifs sont rapportés sur un vol, le transporteur ne pourra plus assurer de liaison vers la Chine pendant deux semaines. Si c’est plus de dix cas, la suspension passe à quatre semaines. C’est au nom de ce principe que les autorités chinoises de l’aviation civile ont suspendu 20 vols d’United Airlines, 10 d’American Airlines et 14 de Delta Airlines à la fin de l’année dernière.

Règles sanitaires très strictes

Cette décision a provoqué la colère de Washington qui dénonce une « action unilatérale » de la Chine à l’égard de ses compagnies. Pour l’ambassade de Chine aux États-Unis, ces mesures de rétorsions américaines sont jugées « très déraisonnables » alors que la même règle est appliquée de manière « équitable, ouverte et transparente » à tous les transporteurs. Des mesures sanitaires strictes qui, selon les compagnies étrangères, sont de plus en plus difficiles à respecter avec Omicron.

Pour éviter des contaminations, les équipages chinois sont soumis à des procédures drastiques, comme en témoignent les images sur les réseaux sociaux montrant régulièrement des pilotes et des personnels de bords chinois tirant leurs valises en combinaisons PPE dans les aéroports, et cela, après avoir été conseillés de porter des couches pour éviter toute infection aux toilettes.

L’administration de l'aviation civile en #Chine recommande aux équipages de porter des #couches sur les vols en provenance ou à destination des pays infectés afin de prévenir la transmission du coronavirus en utilisant les toilettes de bord. #Covid19 #aviationcivile https://t.co/rLYTdcvW6I — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) December 10, 2020

Même chose pour les appareils : un avion de Delta Airlines a ainsi dû récemment faire demi-tour en plein ciel afin de se conformer aux règles de nettoyage imposées par l’aéroport international de Shanghai.

Des mesures qui ont considérablement ralenti le trafic et fait exploser les prix des billets. Afin de contrer cette inflation, les expatriés en Chine tentent d’organiser des charters.

La Chine a pratiquement fermé ses frontières aux voyageurs, réduisant le nombre total de ses vols internationaux à 200 par semaine, soit 2% des niveaux d’avant la pandémie, a déclaré en septembre dernier l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) cité par l’agence Reuters. Cette même administration estimant le retour à la normale du trafic pas avant l’année prochaine.

