Présidentielle aux Philippines: le réseau Twitter suspend des comptes liés à la candidature de l'héritier Marcos

Twitter a annoncé la suspension de centaines de comptes qui seraient liés à des partisans de Ferdinand Marcos Junior, candidat à l'élection présidentielle aux Philippines. Selon le réseau social, ces comptes ont enfreint les règles internes en matière de manipulation et de spam.

Le fils et homonyme de l'ancien dictateur, Ferdinand «Bongbong» Marcos Jr. est candidat à la prochaine élection présidentielle, en mai 2022 et sa candidature est soutenue par une campagne massive sur les réseaux sociaux. De récents sondages lui donnent une forte avance sur sa principale rivale, la vice-présidente sortante Leni Robredo.

Twitter a examiné des comptes et mots-dièse identifiés dans un article publié en début de semaine par le site d'information en ligne philippin Rappler. A l'issue de cette enquête; plus de 300 comptes ont été supprimés « pour avoir enfreint la politique de notre plateforme en matière de manipulation et de spam », précise le réseau social dans un communiqué transmis à l'Agence France presse ce samedi. Et une enquête est en cours.

Aux Philippines, l'usage d'internet et des réseaux sociaux est très largement répandu, si l'on en croit une enquête de Global Web Index réalisée en 2020 selon laquelle c'est le pays où les habitants passent le plus de temps sur internet. A la faveur de la campagne électorale, le pays est devenu un champ de bataille clé pour les fausses informations. « Avec le scrutin philippin de mai, nous restons vigilants pour identifier et éliminer les campagnes d'information suspectes ciblant les conversations électorales », assure Twitter.

Selon Rappler, qui a été cofondé par Maria Ressa, lauréate du prix Unesco pour la liberté de la presse en 2021, les partisans de Marcos Jr « cherchent à dominer Twitter » et un grand nombre des comptes sur lesquels le site a enquêté ont été créés à peu près lors de l'annonce de sa candidature en octobre. Le partage de contenus politiques sur un compte ou l'incitation à le faire via des mots-dièse est autorisé, « sauf si les comptes sont faux, rémunérés ou automatisés, ce dont nous n'avons pas clairement la preuve dans ce cas », indique Twitter.

Le porte-parole de Marcos Jr, Vic Rodriguez, a déclaré qu'il n'existait « aucune certitude » que tous les comptes suspendus appartenaient à des partisans du candidat. Marcos Jr est l'héritier de la dynastie Marcos - Ferdinand et Imelda- qui a régné sur les Philippines de 1965 à 1986. Les époux Marcos ont été classés deuxièmes dirigeants les plus corrompus de toute l'Histoire par l'ONG Transparency International. Les comptes suspects avaient pour propos de « blanchir » l'héritage politique des Marcos.

