Kazakhstan : le bilan des arrestations après les émeutes de début janvier se précise

Une voiture en feu alors que la police antiémeute se prépare à intervenir lors d'une manifestation à Almaty, le 5 janvier 2022. AP - Vladimir Tretyakov

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les autorités kazakhes affirment que plus de 1 000 personnes sont détenues en ce moment. Et, parmi elles, plus de 450 sont accusées de « terrorisme et troubles de masse. Mais beaucoup parlent d’arrestations arbitraires.