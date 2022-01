En Inde, le fossé entre riches et pauvres se creuse

Une étude révèle qu’en Inde, en 5 ans, le revenu de la majorité la plus modeste a connu une chute vertigineuse, alors que les revenus des plus riches ont fortement augmenté. La crise économique entraînée par la pandémie a fortement accentué les inégalités.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Entre 2016 et 2021, les revenus des 20% des Indiens les plus pauvres ont été divisés par deux, ce qui n’était jamais arrivé en près de 20 ans. Et cette crise frappe aussi la classe moyenne. Car selon ce sondage du centre Price, mené auprès de 240 000 foyers, 60% de la population indienne la plus modeste a vu ses revenus fortement chuter.

Ceci, alors que de l’autre côté, les 20% les plus riches ont augmenté leurs ressources. Le fossé des inégalités se creuse donc, et nous assistons à un début de drame social, comme l’illustre Amit Basole, économiste à l’université Azim Premji de Bangalore. « Notre étude auprès des urbains pauvres de Bangalore a montré que les familles empruntent jusqu’à six fois leur salaire mensuel pour survivre, ce qui est dangereux. Les journaux ont des pages entières de personnes qui vendent leurs bijoux, les banques se saisissent des maisons hypothéquées. Les aides alimentaires ont évité que les gens meurent de faim, mais il faut maintenant davantage d’aides directes. »

En mai 2020, le gouvernement avait déployé un fonds de soutien équivalant à 1% du PIB indien, ce qui est relativement bas. Beaucoup espèrent donc voir de nouvelles aides dans le prochain budget, qui sera annoncé dans une semaine,

► À lire également : Inde: le prix de la tomate grimpe en flèche

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne