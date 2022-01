La Malaisie toujours hantée par le spectre de la corruption

En Malaisie Azam Baki, le chef de l’agence anti-corruption est suspecté de corruption sans pour l’instant être inquiété par la justice nationale. Il est soupçonné d’avoir acheté plus de 200 000 euros d’actions, soit bien plus que ce qui est autorisé pour les fonctionnaires Cette affaire n’est pas sans en rappeler d’autres dans le pays.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Kuala Lumpur,

Certains observateurs commencent à surnommer cette affaire « Azamgate ». Pour comprendre comment elle commence, il faut remonter quelques semaines en arrière, au moment où la journaliste indépendante Lalitha Kunaratnam lie des données financières publiques entre elles pour s’interroger sur la possible corruptibilité de l’agence anti-corruption malaisienne.

C’est le point de départ de cette affaire ahurissante qui prend ensuite des tours bien déroutants. Le site qui a publié son investigation a annoncé être victime de cyberattaques visant cette enquête en particulier. De son côté le chef de l’agence anti-corruption a lui porté plainte pour diffamation en demandant au passage 2 millions d’euros de dédommagement à la journaliste.

Un conflit d’intérêt ?

Devant la presse, Azam Baki s’est également défendu de manière assez inattendue en assurant que les actions qui ont été achetées en son nom avec son compte (et dont il ne nie pas l’existence) sont en fait à son frère. Une stratégie de défense qui a alors interpellé, car utiliser un compte en banque dont on n’est pas le propriétaire ou le mandataire est également interdit.

Mais quelques jours plus tard, l’organe de surveillance des transactions boursières du pays a ensuite pris la parole pour annoncer que Azam Baki n’avait pas violé cette interdiction précise, car il a toujours eu le contrôle de son propre compte.

Le principal intéressé a alors remercié l’organe de surveillance boursière qui, dit-il, a montré qu’il n’avait commis aucun délit, en semblant oublier ainsi ses précédentes déclarations sur son frère comme ce dont il est suspecté en premier lieu, c’est-à-dire de conflit d’intérêt.

Manifestation interdite

Mais si pour lui l’affaire semblait réglée, pour une partie de la société civile et de l’opposition politique, elle ne fait presque que commencer. Trente trois ONG et 11 organisations politiques ont ainsi appuyé un appel à manifester ce samedi 22 Janvier. Une protestation pas du goût des autorités juridiques et policières qui ont invoqué le Coronavirus pour l’interdire, ont interrogé certains de ses organisateurs et ont fini par bloquer le trafic des voitures et des transports en commun en amont du rassemblement

Quelques centaines de personnes ont cependant manifesté malgré tout, en exprimant leur lassitude envers une corruption qui surgit très souvent dans l’actualité malaisienne.

En 2018, la police arrêtait ainsi l’ancien Premier ministre du pays dans le cadre de l’affaire 1MDB. Souvent qualifié de plus grand scandale financier du monde, ce sigle fait référence au détournement de presque 8 milliards d’argent public.

Quatre ans plus tard, l’escroc supposé derrière cette gigantesque affaire de corruption, un homme d’affaire du nom de Jho Low, n’a jamais été retrouvé ou arrêté et les Malaisiens devront bientôt choisir un nouveau dirigeant tandis que la confiance entre les autorités et la population semble toujours bien fragile.

Dernier exemple en date, lors des inondations historiques qui ont choqué et ravagé le pays fin 2021, sur Twitter le hashtag « Ne donnez pas d’argent au gouvernement » était parmi les plus partagés. Derrière cette formule on pouvait lire la frustration d’une certaine partie de la population qui a vu les habitants menacés par la montée des eaux sauvés par des concitoyens plutôt que par les pouvoirs publics, et cela incitait les donateurs potentiels à ne pas faire confiance aux organes gouvernementaux et à plutôt se tourner vers des ONG.

De manière plus anecdotique mais extrêmement choquante dans ce pays à majorité musulmane, la Malaisie découvrait il y a un an que pendant quarante ans les douanes et certains fonctionnaires avaient fermé les yeux sur l’importation de fausse viande halal, qui étaient parfois, en réalité, du porc.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne