Pakistan: Ayesha Malik, première femme de l'histoire à rejoindre la Cour suprême

C'est une journée historique au Pakistan. Une femme a été nommée juge à la Cour suprême, ce lundi 24 janvier 2022. Ayesha Malik devient la première et la seule femme à intégrer la plus haute instance judiciaire du pays.

Une avancée majeure pour l'émancipation des femmes, un modèle inspirant, une révolution pour l'égalité homme-femme dans un pays conservateur et patriarcal : la nomination d'Ayesha Malik a suscité l'enthousiasme et beaucoup d'espoirs pour les droits des femmes au Pakistan.

À 55 ans, Ayesha Malik a déjà une longue carrière derrière elle. Diplômée de Harvard, elle a servi comme juge à la Haute Cour de Lahore, la deuxième plus grande ville du pays. Elle s'illustrera par la suite à de nombreuses reprises dans son combat pour le droit des femmes, notamment pour un système judiciaire plus inclusif et une formation des juges sur la violence sexiste.

L'an dernier, cette mère de trois enfants s'est fait connaître du grand public en rendant un jugement interdisant les tests de virginité pour les victimes de viol. Un test traumatisant qui peut souvent faire basculer un dossier en défaveur des victimes et les empêcher par la suite de se marier.

La nomination d'Ayesha Malik ne s'est pas faite sans embûches. Durant quatre mois, des confrères l'ont accusée de passer devant des hommes plus expérimentés et qualifiés. Début janvier, l'Ordre des avocats avait appelé à une grève pour protester contre sa nomination attendue.

